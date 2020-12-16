臨近年底，多間地產代理行均對今年市道作回顧，並對明年樓市作出預測，其中利嘉閣就繼續看好來年樓市。利嘉閣地產總裁廖偉強認為，雖然今年市場受到世紀疫症影響，但樓價僅是在第四波疫情才出現輕微回軟；展望2021年，疫情、社會運動及中美貿易戰等負面因素有望好轉，同時本地住宅需求強勁下，估計樓市會繼續價量齊升。

廖偉強預計，發展商明年將會更積極推盤，以追回進度；而明年首季樓市會反覆偏軟，若本地第五、第六疫情不出現，疫情能夠受控，兩地得以通關的話，樓市將會出現「爆炸式」上升。至於二手市場方面，因應新一份施政報告並無調整住宅辣招，故料可保持平穩。他預期，2021年整體一二手私宅合計登記量將由今年約5.56萬宗，增加8%至約6萬宗的水平，有機會創9年來新高。

受惠寛按 二手今年交投料破4萬宗

總結今年樓市表現，利嘉閣地產董事陳大偉指，今年整體樓市受疫情牽制而時起時落，量價走勢飄忽。一手私宅市場方面，截至12月13日，買賣登記量值分別錄得13,927宗及1,614億元，料全年相關量值最終可達約1.51萬宗及約1,739億元，將較去年分別挫27%及23%。

另今年二手市場方面，受惠於去年10月公布的放寬首置按揭保險樓價上限後，購買力大量流入二手市場，成交表現逆市向好。截至今年12月13日為止，二手私宅買賣登記量值分別錄39,003宗及3,356.66億元，預期全年登記量最終錄約4.05萬宗，較2019年的3.57萬宗升14%，將創近6年新高。

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