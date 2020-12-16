紅磡指標屋苑黃埔花園本月迄今暫錄7成交，相比上月同期16宗，按月跌56%；而本月平均實呎錄16549元，相較上月錄約15470元，則升約7%。中原高級分行經理周德龍表示，黃埔花園新錄5期9座低層H室易手，單位屬實用面積503方呎2房戶，原業主8月開價840萬元，新近減價62萬元或7%後，以778萬元售出，實呎15467元。原業主早於2007年9月以231.8萬元購入，帳面賺逾546萬元或2.4倍。