Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
#新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
活在灣區
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
創科新經濟
環球連線
即時地產新聞
黃埔本月暫錄7成交按月減六成 呎價「疫」市升7%
文章日期：2020年12月16日 15:45
Share
prev
next
紅磡指標屋苑黃埔花園本月迄今暫錄7成交，相比上月同期16宗，按月跌56%；而本月平均實呎錄16549元，相較上月錄約15470元，則升約7%。中原高級分行經理周德龍表示，黃埔花園新錄5期9座低層H室易手，單位屬實用面積503方呎2房戶，原業主8月開價840萬元，新近減價62萬元或7%後，以778萬元售出，實呎15467元。原業主早於2007年9月以231.8萬元購入，帳面賺逾546萬元或2.4倍。
相關新聞
SEA TO SKY周五賣285伙大單位 二人限聚令下 一次過推售最多伙數新盤
薄扶林碧瑤灣凶宅2350萬易手 僅低市價5%
盤路反轉
麗港城半月10宗 兩房780萬沽
九建「太子爺」高街項目申強拍 估值9099萬
政協委員施清流撤辣前1245萬入市灣仔商廈
海翩匯4房2430萬沽 創屋苑分層戶新高
麗晶爆疫後首錄成交 2房600萬沽 上車客爆疫前睇樓 低市價5%入市
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款