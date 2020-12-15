早前戴德梁行公布的研究指出，香港的甲級商廈出現高達200萬呎負吸納量(即不續租或退租樓面多過新租樓面的差額)，筆者曾指這會反映企業收縮經營，隨時會有達10萬個職位變得危危乎，而其實影響所及，既然企業停止擴張甚至減租樓面，也會減少裝修支出。

事實上，仲量聯行近日發布的《2020/2021亞太區裝修成本指引》顯示，不少企業因財政受到新冠疫情影響，而嘗試減少裝修的資本開支，但預期來年企業花在重新設計或優化工作空間的成本仍將有所上升。

報告指出，整個亞太區的平均裝修成本按年上升4.7%，主要受到勞工短缺、健康及安全考慮、材料供應及運輸成本上升所影響。香港裝修成本則於2020年下跌約8%至每平方呎110美元，在亞太區排名第9。該行指香港受到新冠病毒疫情影響，令去年社會事件所帶來的挑戰進一步加劇，導致2020年整體裝修成本有所下降。

仲量聯行香港項目管理業務部主管Antje Petermann解釋道：「今年不少企業均將新裝修資本開支的計劃押後，因此，承建商紛紛壓低利潤以求取得合約。疫情亦擾亂了昔日的工作方式，不少本地企業正仔細檢討其物業組合，以應對疫情對業務造成的財務影響。由於業主表態降低未來租金，愈來愈多租戶選擇續租以節省裝修新寫字樓的資本開支。」她預期，承建商將繼續削減邊際利潤以維持工作量，2021年裝修成本將持平。

陸振球

明報投資及地產版主編