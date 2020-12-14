仲量聯行最新公布《2020/2021亞太區裝修成本指引》報告指，雖然新冠疫情令企業財困，但受到勞工短缺、健康及安全考慮、材料供應及運輸成本上升，整個亞太區的平均裝修成本按年上升4.7%。

仲量聯行香港項目管理業務部主管Antje Petermann表示，今年不少企業均將新裝修資本開支的計劃押後，因此承建商紛紛壓低利潤以求取得合約；疫情亦擾亂了昔日的工作方式，不少本地企業正仔細檢討其物業組合，以應對疫情對業務造成的財務影響。由於業主表態降低未來租金，愈來愈多租戶選擇續租以節省裝修新寫字樓的資本開支。對於香港方面未來的發展，Petermann預計香港客戶將會增加視聽或資訊科技設備、機械及工程服務及座位間隔等項目的開支，而辦公室的設計更接近自然和採用規格更佳的材料方便日常消毒。

仲量聯行亞太區項目和發展業務執行董事總經理Martin Hinge亦指，不少企業計劃改裝辦公室以符合社交距離措施，並採用更多科技設備為辦公室日常合作及遙距工作提供便利。他認為員工成為工作場所的消費者，投資靈活辦公室有助提高員工參與度，員工期望及工作習慣突變促使企業思考如何利用空間提高生產力和效率。

東京受建築業持續蓬勃發展及勞工短缺影響，連續第四年成為裝修成本最昂貴的市場，每方呎達179美元，遠高於區內平均93美元水平。香港裝修成本因新冠病毒疫情及社會事件影響，今年下跌約8%至每方呎110美元，於亞太區排名第9。

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