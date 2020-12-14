屋宇署公布，該署於今年10月共批出22份建築圖則，包括9項住宅及商住發展、兩項商業發展、四項工廠及工業發展等，其中英皇（0163）西半山般咸道24至30號，批建1座27層高住宅物業，可建10.38萬方呎樓面，同系香港仔舊大街74至80號，則批建1座23層高商住物業，住宅樓面約3.5萬方呎，另有2970方呎非住宅樓面。

另百利保（0617）筲箕灣金華街9至19號，則批建1座28層高商住物業，住宅樓面約4.11萬方呎，另有約6600方呎商業樓面；華潤中環贊善里1至4號，批建1座23層(在一層地庫之上)商住物業，涉4.19萬方呎住宅及2840方呎非住宅樓面；內房青建國際（1240）深水埗醫局街163至169號，批建1座22層高(在4層基座之上)商住物業，涉3.01萬方呎住宅及6492方呎非住宅樓面。

豪宅方面，深圳市政協委員陳春暉及其女兒、匯銀執董陳雅文持有的薄扶林沙宣道30號，則批建1座兩層高(在1層地下低層之上)住宅，涉及6059方呎樓面。另外，第一集團旗下長沙灣道916至922號、及長沙灣道914至926號，同樣批出圖則，前者可建1座23層高(在1層地庫之上)工廈，涉約11.5萬方呎樓面，後者可建1座22層高(在1層地庫之上)工廈，涉約14.4萬方呎樓面。

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