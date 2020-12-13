雖然面對第四波疫情，政府再收緊限聚令，不過，二手指標屋苑交投卻依然活躍。中原地產統計，十大屋苑本周末錄得22宗成交，較上周末19宗再升15.8%，連升三周，成交量創7周新高，零成交屋苑維持2個，當中以沙田第一城最為暢旺，周末兩日錄得9宗成交，為2014年4月中兩日錄得10宗買賣後，逾6年半以來最旺周末。中原地產分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城本月累錄約18宗成交，其中19座中層D室，實用327方呎，2房間隔，成交價582萬元，實呎17798元，原業主於2014年5月以363萬元買入單位，持貨6年，帳面獲利219萬元，單位升值6成。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，第四波疫情持續，政府收緊限聚令，發展商亦配合，放慢推盤步伐，令一手新盤斷層，客源流向二手市場，而在疫情下，市民雖減少睇樓活動，但置業信心不減，積極尋覓平價筍盤，二手業主見疫情持續，亦願意減價吸客，令二手樓市呈價跌量升局面，相信局面將持續一段時間。

另外，美聯統計，周末兩日十大屋苑共錄約22宗成交，按周升一成，創7個周末新高，全線屋苑錄得成交，並連續第19個周末錄得雙位數水平。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，雖然第四波疫情爆發，政府再度收緊「限聚令」，但購買力回流二手，其中沙田第一城交投暢旺。反觀一手市場，發展商推盤步伐顯著放緩，預計本月份樓市續以新盤貨尾及二手作主導。