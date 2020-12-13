疫情持續近一年，甲級商廈售價備受影響，據美聯工商舖資料研究部最新發表的《商廈快訊》報告，寫字樓租售價續跌，指標甲廈售價按月再跌2.1%，並連跌17個月，累積跌幅近兩成，單計今年已累挫近13%，受中環中心連錄低價成交影響，上月甲廈跌幅最大為中環，該區平均呎價按月急跌8.5%，最新平均呎價約3.66萬元，金鐘平均成交呎價按月也跌5.6%至2.66萬元。

事實上，報告又指出，上月份甲廈空置率繼續上升，中區(包括上環、中環及金鐘)的甲廈空置率高見8.1%，再創2008年金融海嘯後的新高紀錄，東九龍更升至14.7%，屬全港空置最高的主要分區，多個分區的空置率急增，令到整體甲廈空置率升至8.8%，令指標甲廈今年首11個月累瀉19%。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥指，中港兩地仍未正式通關，加上本港新近進入第四波疫情，令甲廈前景仍未完全明朗化，部分業主願意擴大議幅，令上月甲廈交投呈價跌量升，但隨著新世界（0017）近期拆售長沙灣甲廈新盤項目，若該盤銷情理想，不排除可望帶起沉寂多時的寫字樓市場氣氛。