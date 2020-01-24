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新盤本月13撻訂涉殺訂總額1580萬 上源買家損手99萬
文章日期：2020年12月11日 19:33
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11月新盤市場錄約59宗撻訂個案，料創一手銷售新例自2013年4月實施以來按月新高後，踏入12月，續有新盤買家取消交易「跳船」；據本報統計，主要新盤12月迄今暫時累錄約13宗撻訂，即平均每日有多於1宗，估計發展商涉殺訂總金額逾1580萬元，最新一宗來自萬科香港已屆現樓的屯門掃管笏上源，成交紀錄冊顯示，原於去年4月以661.5萬元售出的6A座3樓H室，實用558方呎2房戶，買家今日取消交易撻大訂，料遭沒收15%訂金涉約99萬元。
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