第四波疫情持續嚴峻，特區政府收緊限聚令、加上食肆晚市禁止堂食之際，新盤交投氣氛明顯轉淡靜；綜合市場資訊，12月迄今整體一手成交錄約250宗，相對11月同期因為受大圍站柏傲莊II、屯門青山灣帝御‧星灣兩個焦點大型新盤熱銷帶動，而錄得約850宗成交，按月同期勁挫逾七成。