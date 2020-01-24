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疫情嚴峻 本月新盤成交暫250宗按月勁挫七成
文章日期：2020年12月11日 19:08
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第四波疫情持續嚴峻，特區政府收緊限聚令、加上食肆晚市禁止堂食之際，新盤交投氣氛明顯轉淡靜；綜合市場資訊，12月迄今整體一手成交錄約250宗，相對11月同期因為受大圍站柏傲莊II、屯門青山灣帝御‧星灣兩個焦點大型新盤熱銷帶動，而錄得約850宗成交，按月同期勁挫逾七成。
至於今日新盤成交市況，截至晚上7時，錄得逾15宗一手成交，當中香港興業
（0480）
愉景灣意堤，今日透過發價單形式以833.2萬元，售出5座16樓C室，屬實用556方呎一房戶，折合實呎14986元。
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