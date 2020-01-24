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弦雅明首輪賣53伙 7日收350票超額5.6倍
文章日期：2020年12月11日 18:41
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疫情嚴峻、特區政府收緊限聚令下，新盤市場氛圍較淡靜，內房佳兆業
（1638）
攻港住宅市場頭炮、與宏達控股合作發展的深水埗醫局街新盤弦雅，明日以折實平均2萬元首輪銷售推出53伙，今日黃昏6 時截止認購登記；市場消息指，弦雅自上周六開始收票以來(12月5日)、7天來累積接獲 約350張入票，超額認購約5.6倍。
至於弦雅明日首輪開售的53伙，包括27伙開放式戶、26伙1房戶，其中實用214方呎開放式戶，折實入場費385.1萬元(折實呎價17997元)。
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