新一波新冠疫情於11月起爆發，反映11月16日至22日具體成交市況的中原城市領先指數CCL，最新報177.75點，按周升1.26%，升幅為56周、即約14個月最大，兼且創出9周即逾2個月新高。

事實上，本周CCL八大指數齊升，反映大圍站柏傲莊系列熱賣，樓價短暫亢奮，惟中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，本周指數上升，不代表樓價轉勢向上，亦未反映施政報告及第四波疫情的真正影響，料樓價將持續反覆，波幅忽大忽小。

近8周計，CCL持續於175點至178點之間爭持，最高177.75點，最低175.54點，上下波幅為3點。

至於反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報181.42點，按周升1.43%，升幅同樣為56周最大；CCL(中小型單位)報178.84點，按周升1.42%，升幅同樣為56周最大；近8周計，上述三大整體指數出現4次齊升，3次齊跌，走勢反覆。

另外，CCL(大型單位)報171.98點，按周升0.33%，近6周豪宅樓價企穩於171點水平，最高171.98點，最低171.24點。

四大分區樓價指數，本周亦齊升，是近8周第2次出現，其中新界東CCL Mass報192.71點，結束連跌2周，按周升3.14%，升幅為192周、即約4年來最勁，估計與大圍新盤熱賣，帶動新界東樓價急升；九龍CCL Mass報176.33點，按周升0.57%，連升2周1.30%；新界西CCL Mass報165.75點，按周升0.88%，連升2周共1.32%；港島CCL Mass報185.26點，按周升1.96%，結束連跌2周。