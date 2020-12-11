萊坊國際今日發表內地和香港物業市場今年回顧，同時預測明年樓市走勢，估計明年本港物業市場四大板塊，包括住宅樓價、豪宅樓價、甲級寫字樓租金及零售租金將全線下跌，惟超級豪宅可望平穩發展。萊坊執行董事林浩文認為，明年仍然是樓市調整期，相信經濟轉差、失業率高企等的負面因素將於明年首季後陸續浮見。

大灣區樓價料跑贏內地一線城市

今年整體物業市場受到疫情衝擊影響，但林浩文指，今年的樓市獲積聚多時的購買力支撐，而明年的市況則主要視乎疫情的復蘇步伐，相信1997金融風暴及2003年SARS出現的樓價懸崖式下跌不會於明年出現。

另一邊廂，今年主要中國內地城市的住宅樓價都平穩各上。其中，一手樓價升幅介乎1%至8%，二手物業則有升有跌，幅度由跌4%至升15%，以深圳二手樓價全年升15%為最高。大中華區研究及諮詢部副董事王兆麒表示，現時最受港人歡迎的大灣區城市順序為深圳、廣州、中山、珠海及東莞；展望來年，王兆麒預計，中國經濟發展、城鎮化發展及中央調控政策為三大影響樓價的因素，而明年整體住宅走勢向好，估計一線城市明年有2%至4%升幅、其他城市料有約2%的升幅，大灣區城市將跑贏大市，預料有3%至5%升幅。

其他報道

本木今開賣12伙 首半小時沽5伙佔逾四成

內地富豪肖潭平逾1.29億購新地石門商廈頂層

映灣園本月15成交 三房沒樓睇下微減3%售775萬

灝景灣三房減價12%後1272萬沽 同類3年低價位

長實修訂海澄軒改劃 棄酒店全改劃住宅涉758伙

太古城兩房則王呎售1.86萬 27年升值三倍

本木平台特色戶 下周一招標兩小時