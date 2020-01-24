新冠疫情重創酒店業，長實（1113）早前就馬鞍山海澄軒改劃住宅項目，再提交修訂發展方案，將摒棄保留酒店部分，把整個項目改劃為住宅，提供758個住宅單位，是繼去年初就天水圍嘉湖海逸酒店後，長實再就旗下酒店改劃為住宅發展。

每層58伙 設4部升降機

據城規會文件顯示，海澄軒現為1幢18層高酒店，提供831間酒店房間，長實今年初就項目提交改劃申請，將其中637個房間改裝為住宅，餘下194伙保留作酒店用途，總樓面約59.18萬方呎。

新提交的修訂方案，長實將整個酒店項目改劃為住宅，將提供758個住宅單位，涉及48.29萬方呎，另設有逾5.96萬方呎的商業及非住宅樓面，總樓面面積涉約54.26萬方呎，較今年初遞交的方案，總樓面減少4.92萬方呎或8.3%。據長實遞交的文件顯示，項目改劃後，住宅樓層每層設58伙，住戶共享4部升降機。

申請人指，提交經修訂的發展建議是回應部門及公眾人士的意見。

資料顯示，海澄軒佔地約8.6萬方呎，現為1幢18層高酒店，提供831間酒店房間，於2002年10月開業。長實2000年以約1.2億元投得海澄軒地皮，每方呎樓面地價僅約200元。

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