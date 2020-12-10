本地疫情進入第四波，仲量聯行最新發表報告指，若疫情受控及經濟復蘇，預期明年中小型住宅樓價持平或下跌約5%，而豪宅樓價因未能受惠於放寬按揭，料明年跌幅將介乎5至10%。不過，該行香港主席曾煥平指，若疫情未能於明年受控，失業率上升，料對樓價影響將更大，並認為政府應為樓市撤辣。

東九商廈供應持續 跌勢延至2022年

零售舖位方面，該行指現時核心區如中環及尖沙咀等地區空置率達兩成，街舖租金全年已跌約36%，商場租金則跌約30%，但預期租金跌勢已接近谷底。該行商舖部主管唐偉樂指，「普遍商戶認為零售額已不會再低」，因此估計明年街舖租金或將從低位反彈5%。

至於寫字樓方面，現時空置率已升至8.8%，按年升1.2個百分點，為2004年以來最高，其中東九龍空置率達14.5%，尖沙嘴區9.1%，中環為6.9%，但整體寫字樓租金跌幅最大為中環，今年跌幅達22.7%，灣仔、銅鑼灣則跌16.2%，東九龍跌10.5%。該行主席曾煥平認為，租金仍有下調壓力，尤其東九龍區因新供應太多，料租金及買賣成交價跌勢有機會持續至2022年。

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