恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，帝御．星濤加推涉及88伙的第6號價單，維持最高9%直減折扣，今批折實平均呎價15,355元，88伙當中，包括7個連花園特色戶及3個連天台特色戶；今批單位折實售價371.7萬元至1,510.9萬元，折實呎價則介乎13,591元至22,236元。林達民續指，帝御系列8月登場至今累售969個單位，總成交金額約47億元。

與此同時，弦雅亦加推30個單位。據新價單顯示，新一批單位面積由212方呎至294方呎，定價介乎485.6萬元至726.1萬元，維持15%折扣後，折實售價介乎412.7萬元至617.1萬元，折實呎價為19087元至21747元；今次入場單位為10樓E室，實用面積214方呎，屬開放式間隔，折實售價為412.76萬元，折實呎價19288元。此外，弦雅首輪銷售將於本周五(11日)下午6時截票。