今年本港社會和經濟持續受新冠疫情影響，但地產代理牌照持有人數依然創出新高紀錄、達到4萬人；地監局新任主席廖玉玲表示，未來地產代理業界將平穩發展，地監局會跟貼現時社會狀況，制定新守則，並會對地產代理加強教育、宣傳及規管，以提升地產代理的質素及專業知識。此外，在適當時候會加開考試，以應付現時業界需求。

對新冠疫情令地產代理轉以網上銷售形式，當中包括網上睇樓等。廖強調，地監局會加強網上巡查，以打擊代理在沒有經業主同意下，便將樓盤資料上網或提供不正確的銷售資訊，以加強公眾對業界的信心。

對上任地監局主席梁永祥卸任時表示，對地產代理因爭客而出現肢體衝突感到痛心，廖回應打架屬刑事罪行，不容許此事發生，代理行管理層必然亦需要負上責任。

另地監局行政總裁韓婉萍指，政府推出2年牌照資助及津貼，助穩定牌照數目。

此外，地產代理監管局發佈2020年公眾調查結果，委託私人機構於今年中以電話訪問形式進行，訪問了1000名18歲以上的市民，詢問他們對地產代理服務的睇法。當中46％受訪者認為現時的地產代理服務與10年前比較，服務質素有所提升，而沒有改變及下降則佔45％。