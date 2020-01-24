南豐及港鐵（0066）合作發展、單位總數893伙的將軍澳日出康城10期LP10，現時正待批預售樓花同意書，原被市場人士認為是今年底的矚目大型新盤；南豐地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，LP10屬集團來年「重中之重」的項目，即使今年底前獲批出預售批文，集團亦會計劃明年首季推售。項目提供的戶型涵蓋2房至4房，不少單位可享有海景。

可留意的是，南豐今年8月時曾表示，項目若今年內獲批出預售批文，會部署今年底推出市場。

與此同時，南豐同系日出康城第6期LP6，早前已獲批入伙紙及滿意紙，目前已進入收樓程序。全盤提供2392個單位的LP6，自2018年9月開售至今，累積售出2343個單位，佔整體98%、套現總金額達192億元，平均成交呎價為16267元。盧子豪續指，LP6現有49個餘貨單位，將以現樓形式推售，餘貨以高層特色單位為主，會分別通過價單及招標出售，定價會參考同區物業及該項目過往成交價。而項目管理費將與港鐵商討，並參考區內其他項目。

另LP6住客會所「Happy Club」亦首度曝光，會所面積約3.8萬方呎，主要設施包括室內恆溫泳池、戶外泳池 、按摩浴池 、多用途體育館 、瑜伽練習室 、兒童遊戲室及健身室等。

除LP10之外，港島筲箕灣香島、南區深水灣徑8號亦尚餘少特色戶，同樣計劃於下年重推。

其他報道

第一城本月暫錄5宗 三房675萬沽

本月新盤撻訂10宗 朗濤一房買家損手40萬

「重慶李嘉誠」張松橋家人斥逾3億 連購CENTRAL PEAK兩伙

太古城本月7成交 兩房則王呎售1.6萬