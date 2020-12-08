租務淡季之下，市場不乏低市價租務成交。鴨脷洲指標屋苑海怡半島，新近有高層3房單位以低市價一成租出；香港置業分行營業經理郭詠詩表示，上述海怡半島15座極高層C室，實用面積621方呎，3房套間隔，向東北，業主早前以月租2.3萬元放租獲區內客接洽，經雙方議價後減價2000元或約9%後，終以月租約2.1萬元成交，實用呎價約33.8元，成交月租低市價一成。

郭續指，業主於3個前以約1,070萬元購入上址，現將單位租出，享租金回報率約2.3厘。另海怡半島本月暫錄8宗租務成交。