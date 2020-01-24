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耀爵臺3房戶2030萬沽 比7年前賣平25%

文章日期：2020年12月7日 15:52

整體新盤交投淡靜，惟個別一手中高價餘貨仍「發市」；光萬投資持有的何文田伯爵街耀爵臺，錄得去年7月、即近1年半來首宗一手成交，據成交紀錄冊顯示，今日最新以2030萬元售出12樓單位、屬實用982方呎3房標準戶，實呎20672元。
 
上述12樓單位，曾於2013年9月以發價單形式推售，定價2706萬元、不提供折扣或回贈，意味是次招標成交價，比7年前賣平676萬元或25%。

 

 

 
 

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