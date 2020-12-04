特區政府再推出工業地皮，地政總署公布，以公開招標形式出售粉嶺安樂門街、安全街與安居街交界的粉嶺上水市地段第268號用地，地皮面積43,357方呎，可作倉庫及附屬辦公室、直接支援工業營運的辦公室、資訊科技及電訊業、研究所、設計及發展中心等用途，最高可建樓面約216,787方呎。地皮將於12月11日招標，明年1月8日截標。

綜合市場人士估計，地皮6.5億至9.54億元，預計每方呎樓面地價3000至4400元。