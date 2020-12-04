即時地產新聞

富豪．山峯本月首錄成交 分層四房呎價2.1萬售出

文章日期：2020年12月4日 18:05

雖然新一波新冠疫情近日轉趨嚴峻，但一手豪宅仍錄大額成交。百利保（0617）及富豪酒店（0078）合作的沙田九肚麗坪路富豪．山峯，透過招標最新售出一個分層戶；單位為第3座1樓B室，屬四房四套間隔、望山景，實用面積1962方呎，成交價4159.44 萬元(連車位)，折合實呎21200元，買家成交期720日。
 
百利保執行董事兼首席營運官范統表示，上述為富豪．山峯12月首錄成交，反映近日疫情雖嚴峻，但仍然無阻買家入市意欲。

 

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款