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富豪．山峯本月首錄成交 分層四房呎價2.1萬售出
文章日期：2020年12月4日 18:05
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雖然新一波新冠疫情近日轉趨嚴峻，但一手豪宅仍錄大額成交。百利保
（0617）
及富豪酒店
（0078）
合作的沙田九肚麗坪路富豪．山峯，透過招標最新售出一個分層戶；單位為第3座1樓B室，屬四房四套間隔、望山景，實用面積1962方呎，成交價4159.44 萬元(連車位)，折合實呎21200元，買家成交期720日。
百利保執行董事兼首席營運官范統表示，上述為富豪．山峯12月首錄成交，反映近日疫情雖嚴峻，但仍然無阻買家入市意欲。
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