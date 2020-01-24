可留意的是，Grand YOHO第2期上月曾連錄13宗撻大訂，該批買家原於2018年8月至9月，以851萬元至1,659.7萬元買入單位，涉成交總額達1.6億元，估計遭發展商殺訂10%，共涉款1600萬元。