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本月初現一手撻訂 Grand YOHO第2期買家損手70萬
文章日期：2020年12月4日 17:02
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近日銷情加速的新地
（0016）
元朗指標屋苑Grand YOHO第2期，新增1宗撻訂個案，料為本月首宗一手單位撻訂個案；據項目成交紀錄冊顯示，單位為5座27樓實用724方呎B室，原於11月底以1390.44萬元售出，買家新近撻訂，料遭沒收5%訂金涉約70萬元。
可留意的是，Grand YOHO第2期上月曾連錄13宗撻大訂，該批買家原於2018年8月至9月，以851萬元至1,659.7萬元買入單位，涉成交總額達1.6億元，估計遭發展商殺訂10%，共涉款1600萬元。
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