本港社會關注新一波新冠疫情再度轉趨嚴峻之際，反映11月9日至15日具體市況的中原城市領先指數CCL，走勢欲出現回穩現象。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，樓價跌幅全面收窄，當中CCL、CCL(中小型單位)、以及反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass，經歷上周同樣下跌逾1%後，今周分別按周僅下跌0.08%、0.04%及0.01%，走勢有回穩跡象。

數據顯示，CCL最新報175.54點，按周跌0.08%；CCL Mass報178.86點，按周跌0.01%；CCL(中小型單位)報176.33點，按周跌0.04%，三大整體指數同樣連續下跌2周，期間CCL累跌1.15%、CCL Mass累跌1.36%、CCL(中小型單位)累跌1.31%。

黃良昇續指，最近7周、即約1.5個月計，上述3大整體指數出現3次齊升、3次齊跌，走勢反覆，但沒有明顯轉勢向下訊號，惟今周指數尚未反映第四波疫情爆發，展望樓價於現水平反覆爭持。與此同時，CCL(大型單位)最新報171.41點，按周下跌0.29%，連升2周後回軟，近5周來，豪宅樓價企穩於171點水平。

分區方面，4區樓價指數兩區升、兩區跌，樓價反覆上落，其中九龍CCL Mass報175.32點，按周升0.72%，結束連跌2周；新界西CCL Mass報164.31點，按周升0.44%。

另一方面，港島CCL Mass報181.70點，按周跌1.19%，連跌2周共2.46%；新界東CCL Mass報186.85點，按周跌0.23%，連跌2周共1.29%。