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海天晉本月開齋 首置客718萬購一房戶
文章日期：2020年12月4日 15:12
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雖然新一波新冠疫情嚴峻，但多個屋苑均開始本月首宗成交。香港置業高級聯席董事林耀文表示，將軍澳半新盤海天晉新錄本月第一宗二手成交，單位為6B座高層D室，屬1房間隔、實用368方呎，原業主以750萬元放盤1個月後獲外區客接洽，議價後減價32萬元或逾4%，以約718萬元成交，折合實呎19,511元，新買家為首置客。原業主2016年4月以約487.4萬元一手購入單位，帳面賺約230.6萬元，物業期內升值47%。
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