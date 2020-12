next

有非牟利團體在疫市下入市商廈。土地註冊處資料顯示,毗鄰星際城市的旺角中僑商業大廈低層全層,上月於政府撤辣前以5,700萬元易手,以全層面積6,254方呎計,呎價9,114元,屬市價水平。新買家為香港中華基督教青年會(THE DIRECTORS OF THE CHINESE YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF HONG KONG),即YMCA。

翻查資料,YMCA過去亦有購入物業,曾在去年曾以3.5億元購入油麻地彌敦道523號全幢商廈,以該廈樓面逾1.7萬方呎計,平均呎價逾2萬元。中僑商業大廈的原業主為香港浸信會聯會(THE BAPTIST CONVENTION OF HONG KONG),2000年6月以1,300萬元買入,持貨逾20年,轉手帳面獲利4,400萬元,物業升值約3.4倍。

其他報道

曾華倩胞兄1.5億購中環歐陸貿易中心全層

維港灣複式戶2258萬 今年屋苑新高

弦雅首批折實均呎19658元 開放式戶折實385萬入場

業主移民577萬沽栢慧2房

東涌二手續旺 本月首2天9宗成交

伍倫貢學院77萬租豪門商場 部份樓面減租4成

東涌二手續旺 本月首2天9宗成交

宏安底價3.26億投得大角嘴洋松街舊樓項目

盛薈4房1460萬沽 9年升五成半