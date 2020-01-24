聖誕節前仍有新盤趕出籠，佳兆業（1638）與宏達控股合作發展的深水埗醫局街弦雅今公布首張價單，涉及30個單位，包括19個開放式及11個一房單位，實用212至294方呎，以定價計，平均實呎23127元，若扣除最高15%優惠計，折實平均實呎19,658元，較德祥（0199）、市建局今年9月推出的深水埗海壇街海珀首批50伙折實平均實呎20201元低約2%，折實入場費則為385.13萬元，最貴折實價599.76萬元，折實實呎則由17,997至21,109元。

首批30伙折實全低於600萬

發展商指，項目首批單位以「西九震撼價」推出，並謂疫情期間開價有折讓，日後加推有提價空間，而今張價單全數19伙開放式戶折實售價低於450萬元，首批全數30伙折實售價低於600萬元，項目展銷廳及示範單位將於明天下午六時正式對外開放，預計項目最快下周推售，銷售安排將會在短期公佈。今張價單最低售價及呎價均為實用214方呎的5樓E室開放戶，定價453.1萬元，折實385.13萬元，折實實呎17,997元。

非永久性居民最高六成「財仔」一按

另外，發展商又透過指定財務機構為買家提供一按計劃，香港永久性居民和香港非永久性居民最高按揭成數分別為70%及60%，兩者存在一成的差距，雖然與金管局的指引相若，但在同類發展商一按就較少有列明。該計劃年期最長25年，首兩年息口為P減兩厘(P為5.5厘)，期間供息不供本，第三年開始需要償還本金及利息，屆時息口為P加0.75厘。

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