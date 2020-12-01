中原按揭引述金管局最新10月份統計數字指出，拆息按揭(H按)選用比例按月再升0.9個百分點至94.4%，為2018年7月後新高(當時94.5%)。而以最優惠利率計算按揭(P按)選用比例則回落至2.9%，按月減少0.9個百分點。

中原按揭指出，H按選用比例持續高企，近月部份銀行樓按取態已漸轉積極，加上銀行開始部署明年按揭目標貸款額，新批按息稍為調頭回落，令H按/P按息差拉闊，造就H按優勢進一步增加，11月份在銀行流動性增加下，拆息顯著回落，11月份1個月拆息跌至低至0.1厘，令H按息低至1.4厘，低於P按息達1厘或以上，預期H按市場比例將會持續於9成以上，並再創新高水平。

香港人多用P按或H按，都屬於浮息按揭，而如美國則多採用定息按揭，兩者按息近年都屢創新低，一個有趣的問題是，按息低企，同時亦反映存錢入銀行收息極低，等同補貼別人買樓，但同時亦推高了樓價。可以這樣說，是否應在現水平樓價買樓是個人的決定，但如決定不買樓，也要懂投資股票或其他投資工具，不能坐以待斃靠放錢銀行收息過活，讓通脹蠶蝕儲蓄購買力。

陸振球

明報投資及地產版主編