本港疫情再度嚴峻，今日政府宣佈再度收緊防疫措施，聚集上限人數由4人減至2人，措施影響物業市場運作。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，防疫措施再次收緊對睇樓量有一定程度的影響，公司代理會遵守最新防疫措施的要求，若同時有兩名客人一起睇樓，會分開兩組人，各安排一名地產代理陪同客人睇樓，人數不會超過2人。同時亦會加強分行及員工防疫措施，由周一起安排總行後勤員工分組輪班在家工作，減低因外出而感染病毒的風險，保障員工安全及健康。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新措施於周三凌晨實施，公司將發通告提醒同事需加強注意防疫意識，一手銷售須遵循發展商安排及政府新頒布的防疫措施；二手方面，公司所有分行將加強每日清潔，並要求所有進出分行人士(包括員工及客戶)必須佩戴口罩、量度體溫及以酒精搓手液清潔雙手。各分行門外已放置消毒地毯，並定時消毒。二手睇樓及簽約安排，則須遵循政府防疫新措施。

陳永傑又指，限聚令措施影響睇樓，公司將加強網上宣傳，客戶可在手機應用程式篩選心水樓盤再約經紀睇樓。他又估計，限聚令下二手業主會因而擴闊議價空間，預計下月二手市場將價跌量升。

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