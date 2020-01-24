二手市場不時錄得移民賣樓個案，其中青衣翠怡花園有業主準備移民，以600萬元售出手頭2房單位。中原分行經理李韋鋒表示，青衣區本月至今暫錄約52宗成交，其中翠怡花園佔9宗，最新平均實呎15234元，屋苑新近錄得11座高層G室成交，實用面積368方呎2房間隔、享海景，原業主因要移民，由早前叫價650萬元放盤，經議價後累減50萬元或8%，以600萬元售出，折合實呎16304元，屬貼近市價成交。

原業主2009年3月以158萬元購入，持貨11年，帳面獲利442萬元，物業升值約2.8倍。