承接11月新盤市場旺勢，多個發展商仍積極部署推售全新項目；據本報統計，雖然2020年即將進入倒數階段，但仍有6個全新樓盤，有望在12月伺機出擊，共涉逾2500伙，當中以中洲火炭坳背灣街項目、及南豐和港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城LP10最矚目。

12月有望推出之新盤，以中洲火炭坳背灣街項目規模最大，提供1335伙；項目提供開放式至4房戶，實用介乎約250至1500餘方呎，另提供連地下花園或複式特色戶。至於主打的1房至3房戶，實用約300至800餘方呎，各佔30%。

中洲火炭盤或撼南豐康城LP10

LP10方面，南豐日前已在地盤掛起樓盤名字橫額；項目提供893伙，戶型由2房至4房戶不等。

不過，上述兩個項目均待批預售，是否能趕及下月推出，須視乎預售文件審批進度，及12月新冠疫情會否再急劇惡化。

市區方面，富豪酒店（0078）旗下西營盤尚瓏，提供130伙，實用約200至488方呎，戶型涵蓋開放式至3房。

EIGHT STAR STREET首批擬招標發售

另外，太古地產（1972）灣仔EIGHT STAR STREET項目已於早前已上載樓書，項目提供37伙，標準戶型包括1房至3房，另有2伙複式戶，實用介乎431至1198方呎，首推單位擬招標開售。