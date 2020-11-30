社會聚焦11月新一波新冠疫情爆發，以及新施政報告沒為住宅市場減辣之際，本港新盤交投，於踏入第四季後持續活躍。綜合市場資訊，10月迄今、兩個月來整體一手單位成交累錄逾4100宗，相對第三季（7至9月）整季錄約3180宗，已超出逾900宗或三成。業界估計，若12月疫情相較現在不再急劇惡化，下月一手成交可望維持2500宗水平，令今季整體一手成交有望高見6600宗，或創2016年第三季錄約7335宗後、逾4年來按季新高。

明報記者 林可為、林尚民

相對去年下半年，今年因反修例風波而引發的社會緊張氣氛雖然已較緩和，但新冠疫情反覆成社會關注熱點。踏入第四季，疫情一度回穩，激發發展商推盤意欲，儘管近日疫情再趨嚴峻，但本季推出的多個全新樓盤，銷情均價量兼備。

本月一手2620宗 創20個月新高

綜合市場資訊，10月新盤市場錄得約1500宗成交後，11月迄今交投量更上一層樓，成交宗數估計錄約2620宗，除創去年3月錄約2845宗後、20個月來的按月新高外，更帶動第四季迄今整體一手成交高逾4100宗，對比第三季錄約3180宗高出三成。相較今年一手成交最暢旺的第二季（4至6月）所錄得約4440宗，僅相差300餘宗。

至於今季焦點「賣樓王」，非新世界（0017）及港鐵（0066）合作的大圍站上蓋柏傲莊系列莫屬，項目自10月登場以來，已經累售約2110伙、吸金總額高達238億元，為市場近年極速售樓和吸金紀錄。

CENTRAL PEAK呎價8萬 最矚目豪宅成交

事實上，新界新盤主導今季交投，除柏傲莊系列外，香港小輪（0050）和帝國集團合作屯門青山灣帝御‧星濤承接項目1期帝御‧金灣8月熱賣餘威，11月初推出至今亦累沽約365伙、套現逾17億元，亦為本月熱盤之一。換言之，柏傲莊系列及帝濤‧星濤，本季內合共累售約2475伙，佔同期整體大市成交量六成。

超級豪宅方面，新地（0016）港島東半山司徒拔道CENTRAL PEAK，透過招標售出兩伙實用均逾2000方呎的標準4房戶，成交價逾1.63億和1.72億元，呎價高見7.8萬及8.1萬元，為近日最矚目豪宅成交。

本季成交或達6600宗 逾4年按季新高

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，若第4波疫情沒再急劇惡化，發展商推盤意欲不減，如中洲旗下火炭坳背灣街項目、南豐將軍澳日出康城LP10，兩個大盤如可在下月登場，加上今年聖誕及新年假期，市民普遍不能外遊而要留港消費，12月一手成交料可維持2500宗水平。陳估計，下月一手市況若可維持11月旺勢，第4季整體一手成交有機會高見6600宗，意味將創2016年第3季錄約7335宗後、逾4年來的按季新高。