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綠悠雅苑兩房730萬售 創屋苑同類未補價新高

文章日期：2020年11月29日 17:14

資助性房屋錄得不少大幅獲利成交；市場消息指，青衣綠悠雅苑1座高層G室，實用539方呎兩房間隔，新近以730萬元(未補地價)易手，創屋苑同類戶型未補地價成交價新高，實呎13544元。原業主2013年以380萬元購入，持貨7年帳面獲利約350萬元，賺幅92%。
 

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