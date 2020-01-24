資助性房屋錄得不少大幅獲利成交；市場消息指，青衣綠悠雅苑1座高層G室，實用539方呎兩房間隔，新近以730萬元(未補地價)易手，創屋苑同類戶型未補地價成交價新高，實呎13544元。原業主2013年以380萬元購入，持貨7年帳面獲利約350萬元，賺幅92%。