Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
#新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
活在灣區
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
創科新經濟
環球連線
即時地產新聞
匯璽II兩房減價8%後每呎近54元租出 業主回報2厘
文章日期：2020年11月29日 15:16
Share
prev
next
香港置業分區董事駱啟生表示，該行新近促成南昌站匯璽II一宗租務成交，單位為匯璽II第3B座高層A室，兩房間隔望海景，實用449方呎，業主以約2.6萬元放租1個月後吸引區內客洽詢，雙方議價後減價2000元或約8%，以2.4萬元租出，實呎租金約53.5元，新租客為一對夫婦。業主2017年12月以約1326.9萬元購入單位，現享租金回報率約2.2厘。
相關新聞
蔚藍東岸首輪沽逾九成 匯璽III售51伙
蔚藍東岸首推279伙 特色戶實呎撲3萬創油塘新高
中原代理確診 火炭分行全面消毒
啟德跑道最細住宅地收10標書
啟德第4E區1號住宅地最少收9標書
CCL最新報175.68點 重返今年4月水平
住宅不減辣 柏傲莊II第四輪沽九成 1個月累沽近1400伙 兩年來銷售速度最快新盤
本木蔚藍兩盤共收逾5100票 今起接力開賣
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款