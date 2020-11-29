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匯璽II兩房減價8%後每呎近54元租出 業主回報2厘

文章日期：2020年11月29日 15:16

香港置業分區董事駱啟生表示，該行新近促成南昌站匯璽II一宗租務成交，單位為匯璽II第3B座高層A室，兩房間隔望海景，實用449方呎，業主以約2.6萬元放租1個月後吸引區內客洽詢，雙方議價後減價2000元或約8%，以2.4萬元租出，實呎租金約53.5元，新租客為一對夫婦。業主2017年12月以約1326.9萬元購入單位，現享租金回報率約2.2厘。
 

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