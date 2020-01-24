蔚藍東岸銷售期間，有軍裝警員指接獲投訴，並到場了解情況。

發展商無懼疫情不斷惡化，全速推售新盤。內房五礦地產（0230）在港首個住宅項目、油塘蔚藍東岸，開售前首收逾4900票，今日正式開售，首推279伙，包括278伙以價單形式推售，1伙則以招標形式出售。

五礦營銷及市務總監方俊表示，蔚藍東岸銷售分3組，S組為五礦員工、A組大手客必須要購買2伙、B組為一般散客，其中S組最先揀樓，並售5伙，另A組則售出約30伙，最大手的買家斥資近3000萬元購入2個3房戶，預期今日能售出逾九成單位。另亦透過招標形式售出一伙連平台特色戶。

方俊又透露，視乎今日銷情，最快下周初加推，盼能趕及下周進行次輪銷售，預計加推將有加價空間，加幅約1%至2%。

被問及第四波疫情爆發，會否擔心影響項目銷售，方俊回應指，集團會做足防疫措施，包括提供搓手液、保持社交距離措施等。

不過，記者就現場所見，雖然發展商張貼告示，要求現場人士要保持1.5米社交距離，但大部分人士未有遵從，下午1時多，更有軍裝警員指接獲投訴，並到場了解情況。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行有一組客戶透過招標購入蔚藍東岸1座2樓B室，屬實用1212方呎連337方呎平台特色戶，成交價3530萬元，實呎29125元，成交價創油塘區新高紀錄。

記者：甘潔瑩