即時地產新聞

柏傲莊II開放戶呎售2.86萬 創整個項目新高紀錄

文章日期：2020年11月27日 20:26

新世界（0017）及港鐵（0066）合作的大圍站柏傲莊II，繼昨日第四輪銷售沽出275伙後，今日沽出一伙高層開放式戶，為第7A座43樓E室，實用264方呎開放式戶，成交價755.5萬元、實呎28,617元，創整個項目10月開售以來的呎價新高紀錄。
 
柏傲莊II本月累售1348伙，佔項目單位總數1415伙逾95%，套現逾154億元；項目可售單位尚餘39伙，包括16伙開放式戶及23伙一房戶。

 

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款