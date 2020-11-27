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柏傲莊II開放戶呎售2.86萬 創整個項目新高紀錄
文章日期：2020年11月27日 20:26
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新世界
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及港鐵
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合作的大圍站柏傲莊II，繼昨日第四輪銷售沽出275伙後，今日沽出一伙高層開放式戶，為第7A座43樓E室，實用264方呎開放式戶，成交價755.5萬元、實呎28,617元，創整個項目10月開售以來的呎價新高紀錄。
柏傲莊II本月累售1348伙，佔項目單位總數1415伙逾95%，套現逾154億元；項目可售單位尚餘39伙，包括16伙開放式戶及23伙一房戶。
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