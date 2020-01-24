疫情反彈，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報175.68點，重返今年4月中旬水平，按周跌1.07%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，本周CCL七大指數齊回軟，反映11月2日香港按揭證券公司宣布定息按揭試驗計劃延長一年當周市況，估計有部份求售業主為配合計劃降價出售物業，影響樓價走勢受壓。在政策干擾下，展望未來樓價反覆，上下幅度可能擴大，需密切關注。近日本地疫情嚴峻，以及11月25日施政報告宣佈撒銷非住宅物業雙倍印花稅，對本港樓價的影響將於12月下旬的CCL才開始反映。

四區樓價指數齊跌 逾3個月來再現

至於中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報178.88點，按周跌1.35%。CCL(中小型單位)報176.40點，按周跌1.27%。三大整體指數近3周持續一周跌一周升，走勢反覆。CCL(大型單位)報171.91點，按周升0.07%，連升2周共0.39%。近4周豪宅樓價企穩於171點水平。豪宅未有受惠於定息按保，並不受其影響。

本周四區樓價指數齊跌，是13周〉即逾3個月以來再現。港島CCL Mass報183.89點，按周跌1.29%。九龍CCL Mass報174.07點，按周跌0.80%，連跌2周共1.76%。新界東CCL Mass報187.29點，按周跌1.06%。新界西CCL Mass報163.59點，按周跌2.41%。

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