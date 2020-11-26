昨日的《施政報告》，有關地產除了撤除非住宅物業的辣招稅，以及說已找到大量地皮興建公屋外，筆者也留意到有兩個段落值得關注 ，分別是：

第94段 現金津貼試行計劃

「94. 除了多管齊下增加供應外，政府亦以破格思維同意試行以現金津貼紓緩基層家庭因長時間輪候公屋而面對的生活壓力。試行計劃將會為非居於公營房屋、非領取綜合社會保障援助（綜援）而輪候公屋超過三年及並未被首次編配公屋的合資格「一般申請住戶」（即二人或以上家庭和長者一人申請者）提供現金津貼。初步預算會惠及約90 000個「一般申請住戶」。政府現正制訂計劃的執行細節和詳情，目標是於2021年年中起接受申請，並於7月開始派發現金津貼。」

以及第95段 研究「劏房」租務管制

「95. 為居住在私營樓宇，特別是「劏房」的輪候公屋家庭提供現金津貼，其中一個爭議點是租客並無足夠保障。特首同意須研究有關問題。「劏房」租務管制研究工作小組（工作小組）已於今年4月成立，並於7月設立三個專題小組委員會探討與「劏房」有關的社會、經濟、法律等課題，及委聘顧問進行研究，就應否及如何進行「劏房」租務管制現正收集社會各界的意見。工作小組的目標爭取在2021年第一季完成研究，並將報告呈交政府考慮。」

先談94段的看法。大家認為的士加價，的士司機會否最受惠？其實每逢的士加價，擁有的士牌的車主會最開心，因可加的士租金，而扣除的士租金加幅後，的士司機只能分得些微好處，而政府若進行租金津貼，相信業主會隨即加租，租戶會將大部分租津用來支付新的租金。

至於第95段研究劏房租管，會否令有關投資者不再熱衷於增加劏房甚至減少劏房供應，反而有劏房戶被逼瞓街？其實幫助劏房戶，反應要從規管劏房的消防等着手，以保劏房的安全，並同時鼓勵增加劏房供應，供應增加下劏房租金便會下調。

陸振球

明報投資及地產版主編