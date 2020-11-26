山水盈設有逾10萬方呎雙會所連園林綠化空間，展現「低密度、高綠化」氛圍

山水盈設有逾10萬方呎雙會所連園林綠化空間，展現「低密度、高綠化」氛圍

山水盈設有逾10萬方呎雙會所連園林綠化空間，展現「低密度、高綠化」氛圍

山水盈設有逾10萬方呎雙會所連園林綠化空間，展現「低密度、高綠化」氛圍

11月新盤交投市況活躍，路勁（1098）旗下元朗錦田山水盈，已獲當局批發滿意紙，部署以現樓形式登場，目前已啟動交樓程序，住客會所亦開放參觀；山水盈去年底推出至今累售217伙，佔全盤單位總數超過65%，連車位合共套現逾25億元。

路勁地產銷售及市場推廣總監鍾彩玲表示，山水盈設有逾10萬方呎雙會所連園林綠化空間，展現「低密度、高綠化」氛圍。

為配合新一輪銷售部署，發展商同時開放洋房5號現樓裝修示範屋，屬3房3套房連家庭廳加工人房連洗手間設計，實用面積2,155方呎，連1,109方呎前大雙花園、及230方呎天台。地下為客飯廳位置，樓層度高度4.2米(近14呎)，外連戶外花園。洋房特以「雙廚房」設計，配備梗廚及開放式廚房空間，備有意大利品牌Poliform廚櫃。

洋房1樓則設有家庭廳及兩個套房；2樓全層則為主人套房連露台，主人套房浴室備有「五件頭」浴室設備，採用德國AXOR潔具、Kaldewei及Duravit衛浴設備，亦配備浴室換氣暖風機及抽氣扇，並以酒店式設計配備雙洗臉盆，讓男女主人可同時裝扮。

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