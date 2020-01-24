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本木截止認購 6日收1100票超額15倍
文章日期：2020年11月26日 15:15
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恒地
（0012）
旗下毗鄰佐敦港鐵站新盤本木，敲定明日首輪發售68伙，今日下午2時截止認購收票，發展商指上周六至今、6日累積收票逾1100張，超額逾15倍。明晚6時於國際金融中心一期開售。
本木首輪發售的68伙，當中包括7伙開放式單位、37伙1房、18伙2房及6伙3房，折實價介乎574萬至2139萬元，折實實呎21,755至28,761元，整批折實平均實呎24063元，折實價總值逾6.86億元。
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