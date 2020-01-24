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萊坊林浩文：樓價高企 當局宜考慮放寬SSD增供應
文章日期：2020年11月26日 14:48
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差估署10月私宅售價指數最新報380.9點，按月跌0.57%，萊坊執行董事林浩文表示，樓價跌幅符合預期，預計隨著第四波新冠疫情爆發下，樓市調整仍然持續，未來兩個月樓價，相信仍會繼續向下。林重申，現時樓市「畸形」，住宅樓價仍然高企，一手新盤銷情熾熱，但住宅以外物業如寫字樓、商舖等，價格下跌，預計今年全年住宅調整跌幅約2%至3%。
他呼籲，現時經濟環境下，政府可以放寬額外印花稅SSD的限制， 以增加二手住宅供應量，亦可避免買家湧向一手樓；同時，可協助有現金流壓力的業主套現或減輕負債。
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