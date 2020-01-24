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施政報告出台後 ST. GEORGE'S MANSIONS三房9000萬沽
文章日期：2020年11月25日 18:48
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特首林鄭月娥新一份施政報告出台，雖然未有為住宅物業減辣，但即日仍錄大額成交，其中信置
（0083）
、中電
（0002）
合作發展的何文田嘉道理道豪宅ST. GEORGE'S MANSIONS，最新透過招標以9000萬元售出1座16樓B室，單位實用1841方呎，屬三房兩套間隔，實呎48,886元。
ST. GEORGE'S MANSIONS自8月推出至今，暫累售4伙，套現約5.29億元。
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