特首林鄭月娥今日發表任內第四份施政報告。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本年度的施政報告繼續致力於增加土地及房屋供應，但主力於增加公營及資助房屋，對私樓市場著墨太少，感到少許失望。另撤銷非住宅物業的雙倍從價印花稅，住宅未有同步「減辣」，料對住宅樓市即時影響有限。

陳永傑指，新一份施政報告房屋政策主力於增加公營房屋供應，雖然私樓供應不會有明顯增長，但加大公營房屋供應，如公屋、居屋、綠置居、首置上車盤等，可助完善置業階梯，加快流轉，對社會亦屬好事。

對於是次未有為住宅「減辣」，陳永傑指，疫情亦令住宅市道受到不少影響，政府應為住宅市場「減辣」，釋放更多的市場資金。至於撤銷非宅宅物業的雙倍印花稅，陳認為可穩定工商舖市場，料短期交投量回升，但不會推高價格，預計住宅市場可間接受惠於資金流入。

二手市場方面，陳永傑指，施政報告未就住宅減辣，某程度上顯示政府認為住宅樓市沒有下跌壓力，暫時未需要出手扶助，客觀環境對住宅市場有利，預計發展商繼續積極推盤，二手成交保持穩定。不過，最近本港爆發第四波疫情，令樓價繼續受壓。原本預測年底前樓價可升5%，現調低預測至2%，料年底CCL處181點水平。

陳永傑建議政府為住宅市場「減辣」，如放寬住宅按揭成數樓價上限，於全球減息下，現時香港壓力測試加3厘已明顯不合時宜，可考慮下調壓力測試利息至1.5厘，以促進物業市場流轉，增加二手市場供應，保持市況穩定。

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