非住宅物業明日起撤銷雙倍印花稅，資深物業投資者之一、盛滙商舖基金創辦人李根興表示，有關措施變相令工商舖物業價格上升4.25%，他坦言，現時放售中的15個街舖，將「全面企硬、不減價」，並指除因撤銷雙倍印花稅外，舖市尚有其他利好因素，如新冠疫苗推出有期，預計遊客未來將逐步會來港，加上拜登已確認正式上場，相信中美關係最對立的時候相信將過去等，預計對工商舖市場亦有利。

他預計，至2021年底前，整體舖市售價將反彈20%，以3000萬元以下細碼民生商舖升幅較高，預計反彈15%至20%，而核心區大碼商舖（即3000萬元以上）升幅較少，預計將止跌，並轉趨平穩。

李根興又透露，基金今年已先後購入8個商舖，涉資1.7億元，預計今年底前將再斥2.5億元入市，並計劃加碼追價，期望明日落實有關交易。

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