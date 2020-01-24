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樂易玲玖瓏山兩房戶600萬 料內轉予兩兒子
文章日期：2020年11月25日 14:33
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近年有不少業主於購入單位後，進行內部轉讓。土地註冊處資料顯示，無綫電視助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲，於2014年以862.54萬元購入的沙田九肚玖瓏山天瓏閣1座低層D室，實用654方呎、屬兩房間隔，最新登記以600萬元「轉手」，實呎9174元，惟兩名登記「買家」均姓陳，英文名ADRIAN及RYAN，與樂易玲兩名兒子資料吻合，相信為內部轉讓。
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