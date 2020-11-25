《施政報告》公布，明日起撤銷非住宅物業雙倍印花稅，中原（工商舖）董事總經理潘志明認為，買家明日起購買非住宅物業，只需繳付印花稅最高4.25%，重回2013年水平，將對2000萬元或以下細價工商舖物業起帶動作用，預計吸引以往鮮有入市工商舖的買家進場成生力軍，短期工商舖買賣成交量可望增加20%至30%。

料2000萬以下工商物業最受惠

他又指，工商舖市場「減辣」後，將為希望出售物業套現周轉、或趁低自置物業的用家或投資者減低財務壓力，相信會刺激社會經濟活動；涉銀碼較大的物業，則因入市考慮因素較多，單是撤銷雙倍印花稅，未必是投資者入市的考慮因素，反之，目前疫情反覆，加上社會及政治欠穩，預計大額成交將以買賣公司為主，預計未必刺激到大批資金流入。

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