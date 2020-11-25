因疫情而「聲名大噪」的消毒用品品牌威露士，其母公司威萊集團創辦人左大維（CHO TAI WAI DAVID），在今年5月連環購入馬鞍山峻源2伙特色戶後，新近大手掃入該項目6個車位，涉資1,553萬元。據土地註冊處資料顯示，左大維在本月中、即施政報告公布前以個人名義購入峻源B1層6個車位，分別32至35號、55及57號，成交價由253萬至263萬元，共涉1,553萬元，連使費計共涉資1599.59萬元。

資料顯示，左大維今年5月先後購入2座極高層兩伙全層特色戶，實用面積分別2673及2379方呎，成交價分別7698萬及7180萬元，兩伙同由左大維個人名義購入，成交價7698萬元的特色戶，左氏以首置名義購入，印花稅逾327.1萬元（樓價4.25%），而樓價較相宜的一伙特色戶，則支付樓價15%印花稅，即1077萬元，換言之，連同6個車位，左大維共斥資逾1.788億元入市峻源。

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