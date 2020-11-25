小蠔灣車廠上蓋可提供2萬個單位 大坑西邨料提供逾3300伙（朱安妮攝）

特首林鄭月娥今日發表《施政報告》時指，政府已就港鐵小蠔灣車廠用地上蓋發展制訂了分區計劃大綱圖，根據最新評估可望在中長期提供約20000個單位，當中約一半會是資助出售房屋單位。這是繼80年代的港島線康山發展後，40年後另一個利用鐵路設施上蓋發展，提供公營房屋的鐵路項目。

至於爭議已久的大坑西邨，經過政府協調推動，平民屋宇已與市建局達成合作推展大坑西邨重建計劃的意向，以充分善用有關地段的發展潛力及早日改善屋邨設施。根據雙方的初步估算，重建後的大坑西邨項目可提供超過3300個單位，較現時的1600個單位增加約一倍。

另外，政府會加緊落實北環線鐵路項目，配合古洞北新發展區公營房屋入伙，以及帶動新田、牛潭尾及凹頭一帶的發展。政府至今在沿線附近物色到總面積約90公頃（相當於四個太古城）的房屋用地並陸續進行研究，當中包括新田╱落馬洲樞紐，若落實北環線，可望帶來超過7萬伙。

政府指，將收回三個位於茶果嶺、牛池灣和竹園聯合村的市區寮屋區，正爭取明年上半年陸續展開土地改劃工作。如過程順利，可望2025年分階段進行地盤平整和基建工程，三個項目預計合共帶來6300個公營房屋單位。

其他報道

施政報告開始後 升幅收窄 半日僅升226點 匯控升6%

施政報告｜政府減辣！撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅 明起生效

施政報告｜加強大灣區推廣 「專業服務協進支援計劃」預留5000萬元

施政報告｜政府續投資基建 料未來數年平均每年逾千億元

國藥提交新冠疫苗上市申請 國藥升逾5%

施政報告｜政府預測全年經濟收縮6.1%

施政報告｜政府2020至21年度經常開支較三年前增逾34%