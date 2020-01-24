Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
#新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
活在灣區
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
創科新經濟
環球連線
即時地產新聞
新盤本月56宗撻訂 MALIBU增兩撻大訂涉殺訂452萬
文章日期：2020年11月24日 17:11
Share
prev
next
本港新一波新冠疫情爆發，據本報統計，11月迄今主要新盤累積錄約56宗撻訂，創出今年按月新高紀錄，估計同期累積殺訂金額高約5000萬元，其中會德豐地產旗下將軍澳日出康城MALIBU，新增2伙撻大訂，全部原於2018年夏天售出，分別為1A座66樓A室、及1A座68樓A室，同樣屬4房戶，當時透過招標形式售出，成交價為2289.6萬及2228.8萬元，但新近均告撻大訂。若以樓價一成計，料發展商分別沒收228.9萬和222.8萬元訂金共殺訂約452萬元。
相關新聞
如心廣場呈獻【LINE FRIENDS MEETS NINA MALL星閃冬日】特展
傳家人確診新冠 亞洲地產蔡志忠：內容有不實及更改
張敬軒斥2750萬連購柴灣工業城4單位
駿業街46號頂層1.16億售 呎價約1.07萬
南豐日出康城十期LP10 料快獲批預售
弦雅示位近完工 部署下月推售
汪世忠3.57億沽落馬洲地 21年帳賺1.24億
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款