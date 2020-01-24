本港新一波新冠疫情爆發，據本報統計，11月迄今主要新盤累積錄約56宗撻訂，創出今年按月新高紀錄，估計同期累積殺訂金額高約5000萬元，其中會德豐地產旗下將軍澳日出康城MALIBU，新增2伙撻大訂，全部原於2018年夏天售出，分別為1A座66樓A室、及1A座68樓A室，同樣屬4房戶，當時透過招標形式售出，成交價為2289.6萬及2228.8萬元，但新近均告撻大訂。若以樓價一成計，料發展商分別沒收228.9萬和222.8萬元訂金共殺訂約452萬元。