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汪世忠3.57億沽落馬洲地 21年帳賺1.24億
文章日期：2020年11月24日 16:40
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土地註冊處資料顯示，由中國地產
（1838）
董事總經理兼執行董事汪世忠或有關人士持有的落馬洲路23號地皮，近日以約3.57億元由利偉(香港)有限公司購入，該公司董事為黃國垣及潘詩峻，二人均為律師。至於原業主汪世忠，早於1999年以約2.33億元購入相關地皮，持貨21年，帳面獲利1.24億元或53%。
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