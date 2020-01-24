Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
#新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
活在灣區
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
創科新經濟
環球連線
即時地產新聞
如心廣場呈獻【LINE FRIENDS MEETS NINA MALL星閃冬日】特展
文章日期：2020年11月24日 14:40
Share
右二蔡宏興。
prev
next
為慶祝華懋集團成立60周年，旗下荃灣旗艦商場如心廣場商場，今個聖誕呈獻【LINE FRIENDS MEETS NINA MALL星閃冬日】期間限定特展。華懋執行董事兼行政總裁蔡宏興出席活動時表示，這個大型聖誕裝置，不但為荃灣區的冬日佳節增添聖節日氣氛，更寓意社群、種族及文化共融。
限定持展期內，將有7.5米高的巨型「BROWN & FRIENDS星閃音樂盒 」，底座上設有60個不同造型的薑餅人圖案裝飾裝置，更有象徵社會共融的七彩顏色燈管。
相關新聞
傳家人確診新冠 亞洲地產蔡志忠：內容有不實及更改
無懼疫情第四波 本木蔚藍齊加推176伙 本木先搶客 周五首輪開售涉68伙
美聯總部同層有確診 員工即日撤離
恒指半日跌48點 小米季績前漲半成 藍籌最強
租轉買888萬入市南浪海灣3房戶
蔚藍東岸加推140伙 折實實呎高見2.36萬
謝清海：高地價變相徵重稅 籲港府增地助市民置業
昇薈海景四房1578萬 屋苑同類新低
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款