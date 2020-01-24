為慶祝華懋集團成立60周年，旗下荃灣旗艦商場如心廣場商場，今個聖誕呈獻【LINE FRIENDS MEETS NINA MALL星閃冬日】期間限定特展。華懋執行董事兼行政總裁蔡宏興出席活動時表示，這個大型聖誕裝置，不但為荃灣區的冬日佳節增添聖節日氣氛，更寓意社群、種族及文化共融。

限定持展期內，將有7.5米高的巨型「BROWN & FRIENDS星閃音樂盒 」，底座上設有60個不同造型的薑餅人圖案裝飾裝置，更有象徵社會共融的七彩顏色燈管。